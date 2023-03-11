На Аляске произошли землетрясения у двух вулканов

На островной Алеутской цепи Аляски 10 марта произошло землетрясение, которое создает риск извержений.

Вулканы находятся на необитаемом острове Танага в сотнях километров от Анкориджа, причем неясно, какой из двух вулканов может начать извергаться.

В Геологической службе США отмечают, что землетрясения в этом районе происходят регулярно, их магнитуда обычно превышает 3.

В нескольких километрах к западу от острова находится еще один вулкан, но там признаков сейсмической активности не зафиксировано.

Само по себе извержение не несет опасности для людей, поскольку остров необитаем. Однако облако пела может представлять угрозу для самолетов.