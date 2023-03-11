В США выросло количество смертей из-за краж каталитических нейтрализаторов

Национальное бюро страхования преступлений США сообщает, что с 2018 по 2022 год количество краж каталитических нейтрализаторов выросло более чем на 1000%.

За такую деталь можно выручить более 1000 долларов, однако кражи часто приводят к гибели людей.

Только за последние месяцы несколько человек были сбиты при попытке украсть каталитический нейтрализатор.

Деталь помогает автомобилям уменьшить количество токсичных и загрязняющих газов, выбрасываемых двигателем каждого автомобиля.

На черном рынке из этого компонента добывают такие драгоценные металлы, как палладий, родий и платину.