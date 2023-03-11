Являются ли «измученные» тексты Майли Сайрус рассказом о ее разводе с Лиамом Хемсвортом

Flowers", возможно, не единственная песня на Endless Summer Vacation, в которой упоминается бывший брак Майли Сайрус и 10-летние отношения с Лиамом Хемсвортом.

В то время как “Flowers” - это празднование независимости и одинокой жизни, "Jaded", как следует из названия, более мрачная и противоречивая композиция.

Гранж-рок-баллада застает Сайрус, после того, как у нее было время подумать о бывших отношениях на расстоянии, оглядываясь назад более зрелым взглядом.

В первом куплете она поет:

Я знаю, что это было неправильно, но никогда не говорила, что сожалею / Теперь у меня было время все обдумать / Мы намного старше, и кость слишком большая, чтобы хоронить.

Она поет, проявляя раскаяние, принимая ответственность и сопереживая бывшему партнеру, в то же время чувствуя себя обиженной.

О, разве это не позор, что все так закончилось? / Попрощались навсегда, но ты так и не распаковал вещи / Мы отправились в ад, но так и не вернулись.

Тебе сейчас одиноко, и я ненавижу это / Мне жаль, что ты заезженный.

Сайрус и Хемсворт познакомились в 2009 году и, после нескольких лет знакомства, поженились в 2018 году. Они развелись в 2019 году.

Сайрус отметила, что даже после разрыва она все еще заботится о Хемсворте.

Я действительно любила и любила его очень, очень, очень сильно и до сих пор люблю, всегда буду.

После того, как появились новости о том, что Хемсворт подал на развод, источник сообщил People:

Она этого не ожидала и немного разочарована, но у нее все по-прежнему хорошо, и, очевидно, она тоже двигается дальше.

Сайрус также пела о противоречивых чувствах по поводу расставания в "Flowers" со строкой: “Я не хотела оставлять тебя”.

Но "Измученный" - это не просто возвращение к прошлому; это также о беспокойстве двигаться вперед, особенно когда речь идет о встрече с кем-то новым.

Я не буду лгать, это будет нелегко / Когда кто-то новый на твоем теле.

После Хемсворта Сайрус встречалась с Кейтлин Картер и Коди Симпсоном, а сейчас находится в отношениях с Максом Морандо.