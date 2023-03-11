Президент Венесуэлы Мадуро назвал Владимира Путина великим воином
2023-03-11 20:05
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики ряду влиятельных персон, назвав президента России Владимира Путина великим воином.
Мадуро также высказался о папе римском Франциске, заявив о том, что понтифик является «чудотворцем».
Кроме того, венесуэльский лидер оценил действующего президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена и его предшественника Дональда Трампа.
Николас Мадуро считает, что Байден представляет собой «президента», а Трамп – «прошлое».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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