Президент Венесуэлы Мадуро назвал Владимира Путина великим воином

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики ряду влиятельных персон, назвав президента России Владимира Путина великим воином.

Мадуро также высказался о папе римском Франциске, заявив о том, что понтифик является «чудотворцем».

Кроме того, венесуэльский лидер оценил действующего президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена и его предшественника Дональда Трампа.

Николас Мадуро считает, что Байден представляет собой «президента», а Трамп – «прошлое».