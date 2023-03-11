Telegraph: Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе

Британская газета The Telegraph заявила, что в польской армии началась «революция», поскольку она строит крупнейшие сухопутные войска в Европе, начав крупнейшую за последние 50 лет кампании по перевооружению.

Как отмечает издание, Польша планирует тратить на оборону 4% своего ВВП, что в два раза больше, чем обычные нормативы НАТО.

Данное увеличение военного бюджета Польши делает траты Варшавы на оборону крупнейшими в Североатлантическом альянсе в расчёте на душу населения.

Обозреватели The Telegraph считают, что у этого амбициозного проекта польского правительства есть неприятная оборотная сторона – риски истощения бюджета и сокращения гражданских проектов, что может привести к росту социального напряжения в стране.