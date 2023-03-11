Интернет-издание Asia Times заявило, что Соединённые Штаты могут помочь киевскому режиму организовать весеннее наступление Вооружённых сил Украины на Крым.

«Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — выразил своё мнение обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

Он добавил, что основная цель украинского наступления, скорее всего, – наступление на Крым и позиции российских сил на юге.

Брайен подчеркнул факт того, что США поставляют огромное количество вооружения для грядущего весеннего нападения ВСУ на Крымский полуостров.