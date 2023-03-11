Bild: яхта «Андромеда» не могла использоваться для подрыва «Северных потоков»

Издание Bild опровергло версию немецких следователей по поводу возможной причастности яхты «Андромеда» к подрыву «Северных потоков».

Речь идет о 15-метровой яхте, которая была зафрахтована компанией Mola Yachting на острове Рюген.

По данным Bild, на лодке нет механизма для погружения на глубину в 80 м большого количества взрывчатки.

Авторы материала пишут, что для подрыва газопроводом необходимо около 1500 кг взрывчатки, и на «Андромеде» просто нет подходящего крана.

На этой яхте нельзя также перевозить снаряжение, необходимое для аквалангистов для погружения на значительную глубину.