Bloomberg: Россия впервые за четыре года отправила нефть в Западную Африку

Агентство Bloomberg сообщает о прибытии танкера с российской нефтью в акваторию Западной Африки.

По информации агентства, поставки российских энергоносителей в этот регион не осуществлялись в течение четырех лет.

Танкер отправился из Новороссийская в начале нынешнего года, а к концу февраля прибыл в Гану, он перевозит 600 тыс. баррелей нефти.

Топливо предназначено для местного нефтеперерабатывающего завода, расположенного в 24 км от столицы Ганы Аккры.

Неделю назад в акваторию Ганы прибыл еще один российский танкер с 40 тыс. тонн дизельного топлива.

С помощью поставок из России Гана планирует укрепить свою энергетическую безопасность.