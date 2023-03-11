Военкор Руденко: российские военные ликвидировали уходивших из Артемовска отряд наемников

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские военные уничтожила отряд наемников, которые выходили из Артемовска (Бахмута).

По его словам, наемников уничтожили в результате успешного использования артиллерийских орудий.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» наступают в районе предприятия «АЗОМ», расположенного на севере Артемовска.

Есть также информация о том, что подразделения «Вагнера» пытаются прорваться к центру города и для этого форсируют реку Бахмутку.