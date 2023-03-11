Патриарх Кирилл сообщил Папе Римскому о ситуации в Киево-Печерской лавре

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил Папе Римскому Франциску обращение по поводу ситуации с монахами УПЦ в Киево-Печерской лавре.

Он выразил обеспокоенность по поводу давления на монашескую общину лавры, напомнив о недавних обысках.

Патриарх Кирилл обратил внимание Папы на то, что в прошлом году у УПЦ отобрали два самых крупных храма в лавре.

Он также рассказал о клеветнической кампании, которая проводится в отношении УПЦ в СМИ, о призывах к изъятию и насильственному захвату монастыря.

Аналогичные обращения были направлены генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, главе Англиканского сообщества архиепископу кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид.