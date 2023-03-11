Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что США и их союзники по НАТО пытаются разрушить отношения между Европой и Китаем.

По его мнению, для этого Соединенные Штаты убеждают Евросоюз, что Китай угрожает европейской безопасности.

Уоллес подчеркнул, что за последние 40 лет Китай ни разу не сбрасывал ни на кого бомбы и не совершал других подобных действий.

Евродепутат подчеркнул, что единственной целью Соединенных Штатов и НАТО в этом случае является разрушение отношений между ЕС и КНР.

Ранее евродепутат Уоллес заявил, что Североатлантический альянс спровоцировал конфликт между Россией и Украиной.