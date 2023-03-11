Reuters: в Гааге защитников окружающей среды разогнали водометами
2023-03-11 21:50
Агентство Reuters сообщает, что в Гааге для разгона митинга защитников окружающей среды использовались водометы.
Тысячи климатических активистов вышли к центральной дороге в одном из районов города и перекрыли ее.
Они протестовали против субсидирования государством добычи полезных ископаемых.
В ответ представители местных властей предупредили, что блокировка трассы незаконна, а затем применили водометы.
В этот же день в другом районе города более 10 тысяч фермеров вышли на акцию протестов против планов правительства Нидерландов по ограничению выбросов азота.
Участники акции утверждают, что такая мера приведет к закрытию многих ферм и проблемам с производством продовольствия.
Опубликовано: Светлана Репина