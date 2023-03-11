МК: власти Казахстана наложили арест на имущество «Роскосмоса» в Байконуре

Издание «Московский комсомолец» сообщает, что власти Казахстана арестовали имущество дочерней компании «Роскосмоса».

Речь идет об АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», в отношении которого уже начало исполнительное производство.

Правительство Казахстана намерено взыскать с «дочки» «Роскомоса» около 2 млрд рублей. Главе компании запрещено выезжать из страны.

По информации МК, такие действия правительства Казахстана могут расцениваться как поддержка антироссийской политики, проводимой США.

Журналисты также связывают этот инцидент с проблемами в реализации космических проектов РФ и Казахстана.