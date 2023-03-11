У здания парламента Грузии проходит акция за добровольный призыв в армию
2023-03-11 22:14
В столице Грузии у здания парламента проходит очередная протестная акция, организованная оппозицией.
По инициативе партии «Новый политический центр – Гирчи» у парламента собрались люди, которые протестуют против обязательной военной службы.
Они держат плакаты с надписью «Нет срочной службе» и «Нет рабству». По мнению участников акции, служба в армии должна быть добровольной.
Депутат партии «Гирчи» Александр Раквиашвили заявил, что никого не должны призывать в армию против его воли.
Он также сказал, что для повышения обороноспособности страны власти должны платить военным достойную зарплату и создать соответствующие условия, чтобы люди шли туда по своей воле.
Опубликовано: Светлана Репина