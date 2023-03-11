Россия согласилась продавать Ирану истребители Су-35
2023-03-11 22:19
Государственное иранское агентство IRNA сообщает, что Иран заключил сделку с Россией на покупку истребителей Су-35.
По информации агентства, ранее действовало оружейное эмбарго, введенное Организацией объединенных наций.
Оно запрещало Ирану покупать вооружения, но срок действия этого эмбарго уже истек, поэтому соглашение с РФ не является нарушением.
Эмбарго закончилось в октябре 2020 года, и с тех пор Иран вел с Россией переговоры о закупке истребителей.
Сейчас процедура завершена. По информации иранской стороны, сделка предусматривает закупку 24 самолетов.
Опубликовано: Светлана Репина