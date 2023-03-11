В США обдумывают санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией

На рассмотрение Конгресса США внесен законопроект о создании механизма введения санкций в отношении Китая.

Инициаторами рассмотрения документа выступили представители Демократической партии.

Законопроект предполагает наделение президента США полномочиями введения санкций против лиц из Китая за поддержку, оказанную Российской Федерации.

Основаниями для введения санкций названы сознательное оказание России технологической или материальной поддержки, которая может повлиять на возможности страны в ведении боевых действий.

Лицам, попавшим под такие санкции, предлагается запретить въезд в США и проведение имущественных сделок, а также получение займов.

В США подозревают, что Китай помогал России покупать крылатые или баллистические ракеты, биологические, химические или ядерные вооружения.