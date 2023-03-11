CNN: Папа Римский не исключает отмены обета безбрачия для католических священников

CNN сообщает, что Папа Римский Франциск не исключает возможности пересмотра обета безбрачия для католических священников.

По словам понтифика, целибат не является вечным предписанием, это просто вопрос дисциплины и временное требование.

Он напомнил, что членам Восточной Церкви, желающим вступить в брак, никто не запрещает этого делать.

Вместе с тем Папа не уверен, что отмена обета безбрачия привлечет большое количество новых священников.

Он подчеркнул, что Ватикан подвержен мужской культуре, однако любой священник должен уметь работать с женщинами.

В Римско-католической церкви уже не первый год обсуждают возможность отмены целибата, но решение пока не принято.