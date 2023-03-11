CNN: Папа Римский не исключает отмены обета безбрачия для католических священников
2023-03-11 22:39
CNN сообщает, что Папа Римский Франциск не исключает возможности пересмотра обета безбрачия для католических священников.
По словам понтифика, целибат не является вечным предписанием, это просто вопрос дисциплины и временное требование.
Он напомнил, что членам Восточной Церкви, желающим вступить в брак, никто не запрещает этого делать.
Вместе с тем Папа не уверен, что отмена обета безбрачия привлечет большое количество новых священников.
Он подчеркнул, что Ватикан подвержен мужской культуре, однако любой священник должен уметь работать с женщинами.
В Римско-католической церкви уже не первый год обсуждают возможность отмены целибата, но решение пока не принято.
Опубликовано: Светлана Репина