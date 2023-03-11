В Праге полиция задержала участников антиправительственного митинга

11 марта на Вацлавской площади Праги состоялся антиправительственный митинг, в котором приняли участие около 10 тыс. человек.

Они протестовали против роста цен и резкого скачка инфляции, которые привели к обнищанию населения.

Участники акции потребовали от правительства остановить рост цен, а также прекратить передавать оружие на Украину.

Одним из поводов для организации акции стало требование мирного решения украинского конфликта.

Сообщается, что во время митинга полиция задержала 18 человек, включая мужчину с символикой ЧВК «Вагнер». В отношении него завели уголовное дело.