Профессор Герюр: в Турции и на Кипре ожидаются новые землетрясения

2023-03-11 23:01

Профессор Наси Герюр прогнозирует новые землетрясения в нескольких районах Турции, а также на Кипре.

Он призвал туристов учитывать эти прогнозы пери планировании поездок и соблюдать осторожность. 

По мнению профессора, в зону сейсмической активности может попасть Стамбул, причем толчки там будут очень сильными.

К зонам повышенного риска землетрясений  Гербр относит также турецкие провинции Хатай, Адана и Балыкесир. 

Он не рекомендует путешественникам отправляться в Восточную Анатолию, Измир, Муглу, а такде на Кипр.