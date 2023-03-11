Профессор Герюр: в Турции и на Кипре ожидаются новые землетрясения
2023-03-11 23:01
Профессор Наси Герюр прогнозирует новые землетрясения в нескольких районах Турции, а также на Кипре.
Он призвал туристов учитывать эти прогнозы пери планировании поездок и соблюдать осторожность.
По мнению профессора, в зону сейсмической активности может попасть Стамбул, причем толчки там будут очень сильными.
К зонам повышенного риска землетрясений Гербр относит также турецкие провинции Хатай, Адана и Балыкесир.
Он не рекомендует путешественникам отправляться в Восточную Анатолию, Измир, Муглу, а такде на Кипр.
Опубликовано: Светлана Репина