Профессор Герюр: в Турции и на Кипре ожидаются новые землетрясения

Профессор Наси Герюр прогнозирует новые землетрясения в нескольких районах Турции, а также на Кипре.

Он призвал туристов учитывать эти прогнозы пери планировании поездок и соблюдать осторожность.

По мнению профессора, в зону сейсмической активности может попасть Стамбул, причем толчки там будут очень сильными.

К зонам повышенного риска землетрясений Гербр относит также турецкие провинции Хатай, Адана и Балыкесир.

Он не рекомендует путешественникам отправляться в Восточную Анатолию, Измир, Муглу, а такде на Кипр.