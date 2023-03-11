Handelsblatt: BMW разрабатывает новые бензиновые двигатели, несмотря на грядущий запрет ДВС

Издание Handelsblatt сообщает, что немецкий автопроизводитель BMW разрабатывает новые бензиновые двигатели.

По информации издания, компания намерена выпускать кроссоверы с силовыми агрегатами на бензине еще как минимум 10 лет.

Сообщается, что все автомобили линейки X данного бренда будут оснащаться бензиновыми либо дизельными установками.

После 2027 года планируется доработать платформу для создания автомобилей с различными типами привода.

Ранее сообщалось, что Европарламент одобрил запрет на продажу в Европе новых автомобилей с ДВС с 2035 года.