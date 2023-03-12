JP: в Израиле около 250 тысяч человек участвуют в протестах против судебной реформы

Издание The Jerusalem Post сообщает, что 11 марта по всему Израилю прошли акции протеста против судебной реформы.

По информации журналистов, в акциях приняли участие более 250 тыс. человек, только в Хайфе на улице вышло около 50 тыс. жителей.

В Раанане на улицы вышло около 9 тыс. человек, в Кирьят-Оно – 3,5 тыс, а в Реховосте – около 3 тыс. человек.

Организаторы акции заявили, что судебная реформа подчиняет правовую систему правительству, и общество с этим не согласно.

Они отметили, что люди возражают против нового порядка назначения судей и главного судьи в Верховном суде.