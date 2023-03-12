Американский бомбардировщик совершил маневры в 200 км от Санкт-Петербурга

Издание Wirtualna Polska сообщает, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил маневры над Балтийским морем.

По информации издания, это происходило на расстоянии 200 км от Санкт-Петербурга примерно в 20.33 по московскому времени.

Самолет летел над островом Готланд до Финского залива, затем он пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой в сторону Великобритании.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что бомбардировщик сопровождали польские истребители F-16.

Он отметил, что такие действия важны с точки зрения оперативной совместимости и подчеркнул, что Польша заботится о безопасности НАТО на восточном фланге.

Ранее два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress с ядерными боеголовками пролетели над Ближним Востоком.