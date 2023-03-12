Forbes: Китай обошел США в производстве взрывчатых веществ
2023-03-12 01:05
По информации Forbes, основным экспортером ингредиентов для производства взрывчатки стал Китай.
Журнал сообщает, что китайские специалисты научились создавать мощные взрывчатые вещества, обойдя в этом отношении США.
В свое время в Соединенных Штатах активно работали над этим вопросом, однако после распада СССР многие проекты были закрыты.
Тем временем Китай продолжал работу на перспективу и научился серийно производить взрывчатые вещества, в том числе для ракет.
По словам руководителя Центра энергетических технологий Боба Кавецкого, сейчас Китай может победить США их же оружием.
Опубликовано: Светлана Репина