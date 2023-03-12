NYT: банкротство Silicon Valley Bank может повлиять на другие американские банки

Издание The New York Times пишет, что банкротство Silicon Valley Bank (SVB) может создать проблемы для других американских банков.

Авторы материала напоминают, что активы SVB перешли под контроль Федеральной корпорации страхования вкладов.

В финансовом секторе США возникли опасения по поводу аналогичных проблем в других банковских структурах.

Банкротству SVB предшествовали экстренные меры по обработке запросов на вывод средств и резкое падение стоимости акций.

Тем временем глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что банковская система остается устойчивой, и у инвесторов нет поводов для опасений.