Жители Крита вышли на протесты из-за бандитского поведения военных с американского авианосца

Жители Крита вышли на протесты против присутствия на базе Суда американского авианосца «Джордж Буш».

Протестная акция состоялась у мэрии города Ханья, протестующие держали плакаты с антинатовскими лозунгами.

У жителей города вызвало недовольство не только присутствие авианосца, но и поведение американских военных.

По мнению местных жителей, экипаж авианосца допускает «бандитское» поведение, которое протестующие сочли неприемлемым.

Глава Комитета мира Ханьи Манолис Пападоманолакис обратился к муниципальным властям с требованием прекратить пьяные выходки американских военных.