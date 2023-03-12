Жители Крита вышли на протесты из-за бандитского поведения военных с американского авианосца
2023-03-12 01:21
Жители Крита вышли на протесты против присутствия на базе Суда американского авианосца «Джордж Буш».
Протестная акция состоялась у мэрии города Ханья, протестующие держали плакаты с антинатовскими лозунгами.
У жителей города вызвало недовольство не только присутствие авианосца, но и поведение американских военных.
По мнению местных жителей, экипаж авианосца допускает «бандитское» поведение, которое протестующие сочли неприемлемым.
Глава Комитета мира Ханьи Манолис Пападоманолакис обратился к муниципальным властям с требованием прекратить пьяные выходки американских военных.
Опубликовано: Светлана Репина