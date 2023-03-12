МВФ назвал страну, которая выйдет из экономического кризиса раньше всех государств Европы

Глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер считает, что Молдова выйдет из экономического кризиса быстрее остальных стран Европы.

По его словам, в стране раньше всех начался рост цен из-за увеличения стоимости энергоносителей.

Каммер полагает, что Молдове удастся выйти из экономического кризиса уже в следующем году.

Он отметил, что многое будет зависеть от действий Национального банка Молдовы, которые уже принимает меры для сдерживания инфляции.

Каммер уточнил, что в Молдове регулятор выполнил такие действия раньше аналогичных структур в других странах Европы, поэтому базовая инфляция в стране уже снижается.