В Израиле 250 тысяч человек вышли на улицы протестуя против судебной реформы

На улицах города в субботу собралось 250 тысяч протестующих. Граждане протестуют против принятия судебной реформы. Об этом сообщают РИА Новости.

Уже 10 недель жители Израиля показывают свое недовольство судебной реформой, которую проводят власти страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху.

Изменения в законопроекте, вызвавшие волну протестов, ограничивают полномочия Верховного суда при принятии базовых законов.

При этом правительство полностью контролирует назначение судей, также парламент получает право оспаривать решения Верховного суда.