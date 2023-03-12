Киев нападет на Крым только при участии войск США, что станет трагедией для Европы

Корреспондент издания Asia Times Стивен Брайен написал, что украинские власти предпримут атаку на Крым, только если будут уверены в поддержке США.

План захвата Крыма, который Киев наметил на весну, разработали в Министерстве обороны США, полагает обозреватель.

Именно в связи с этим страны блока НАТО форсировали поставки вооружения в Украину и расширили номенклатуру отправляемого оружия.

Мнение автора иностранного издания:

Сколько еще американских кораблей находится в океане в данный момент или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление.

По предположениям Брайена, офис Байдена дал согласие на авиационную поддержку США при планируемом наступлении на Крым.

Журналист допускает, что пилотировать украинские истребители во время атаки будут военные летчики ВВС США или стран НАТО.

Стивен Брайен уверен, если его прогнозы сбудутся, то Европу ждет большая катастрофа.

Ранее Россия не раз заявляла, что осуществить захват Крыма у Украины не получится, и ВСУ неминуемо потерпят поражение.

В свою очередь Виктория Нуланд обозначила военные объекты ВС РФ на полуострове Крым как "легитимные цели".