В Москве снова отменили творческий вечер Владимира Познера

Мероприятие было запланировано на 8 апреля. О его отмене известили на сайте Московского международного дома музыки.

Как сообщают в РИА Новости, творческий вечер журналиста Владимира Познера, намеченный на 8 апреля, был отменен.

Ранее мероприятие уже переносилось с 26 ноября прошлого года. На этот раз оно снова не состоится.

На вечере Познер собирался высказать свое мнение по поводу многих актуальных текущих вопросов.

Также журналист намеревался ответить на вопросы пришедших слушателей.

Деньги за приобретенные билеты будут возвращены до 17 апреля. Отменить вечер решили организаторы.