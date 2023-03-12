Роман Костомаров почувствовал себя лучше и уже общается с близкими
2023-03-12 07:47
Анонимный источник сообщил ТАСС о наступившем улучшении состояния фигуриста. При этом за левой кистью врачи постоянно ведут наблюдение.
В состоянии спортсмена наметилась положительная динамика, он даже понемногу разговаривает с близкими.
Левая кисть под пристальным наблюдением медиков, но операция пока не намечается. Об этом в пятницу 10 марта сообщил анонимный источник, близко знакомый с ситуацией.
Пошел уже третий месяц пребывания Романа Костомарова в больнице, куда он попал с пневмонией 10 января. Врачи делают все возможное в борьбе за его жизнь.
Опубликовано: Храмова Оксана