Роман Костомаров почувствовал себя лучше и уже общается с близкими

Анонимный источник сообщил ТАСС о наступившем улучшении состояния фигуриста. При этом за левой кистью врачи постоянно ведут наблюдение.

В состоянии спортсмена наметилась положительная динамика, он даже понемногу разговаривает с близкими.

Левая кисть под пристальным наблюдением медиков, но операция пока не намечается. Об этом в пятницу 10 марта сообщил анонимный источник, близко знакомый с ситуацией.

Пошел уже третий месяц пребывания Романа Костомарова в больнице, куда он попал с пневмонией 10 января. Врачи делают все возможное в борьбе за его жизнь.