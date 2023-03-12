Молдавия первой из европейских стран сумеет выйти из экономического кризиса

Такой прогноз сделал директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ).

Выйти из экономического кризиса, накрывшего всю Европу, Молдавия сможет уже в 2024 году. Так считает Альфред Каммер, сделавший заявление на телеканале RliveTV.

Глава Европейского департамента МВФ отметил, что Молдавия раньше остальных стран пострадала от быстро растущей инфляции.

При этом молдавский Национальный банк принял меры, останавливающие этот процесс раньше, чем остальные центральные банки в странах Европы.

Снижение базисной ставки на 3%(до 17 годовых) было проведено Нацбанком Молдавии в феврале.

Как утверждает руководство банка, кульминацию инфляции государство пережило осенью, в октябре уровень годовой инфляции достиг рекордных значений за последние 20 лет и составил 34%.