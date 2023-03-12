Власти Франции приняли пенсионную реформу, несмотря на протесты граждан

Согласно принятому законопроекту пенсионный возраст жителей Франции будет повышен с 62 до 64 лет к 2030 году.

Законопроект о пенсионной реформе, повышающей пенсионный возраст на два года, был принят Сенатом Франции. За реформу проголосовали 195 человек, против выступили 112.

Законопроект также предусматривает минимальную пенсию для граждан в размере 1200 евро.

Пенсионная реформа вызвала массовое недовольство населения, с января по стране проходят митинги и забастовки.

В ходе протестов закрывали школы, блокировался транспорт, а количество протестующих достигало более одного миллиона человек.

Последняя пенсионная реформа, предшествующая принятой, проводилась в стране в 2010 году. Тогда Николя Саркози повысил возраст ухода на заслуженный отдых с 60 до 62 лет.