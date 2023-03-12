В США боятся подводных лодок России новейшего образца

Об этом сообщил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на Newsweek.

По мнению Петерсона, новейшие атомные подводные лодки России представляют для Америки серьезную угрозу.

Профессор уверен, что "с точки зрения боевых действий под поверхностью воды Россия представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются Соединенные Штаты".

Как рассказал Петерсон, российские подлодки нового образца, включая "Северодвинск" часто появляются у берегов США и стран Европы в последнее время, и это вызвывает сильное беспокойство в регионе.