Нью-Йорк атакуют крысы, многие из них заражены COVID

При этом не совсем ясно, как крысы заразились SARS-CoV-2 и представляют ли они особую опасность для здоровья человека.

В Нью-Йорке столько же крыс, сколько людей, считают эксперты. И некоторые из них являются носителями различных вариантов вируса COVID-19 - таков результат исследования, которое провели ученые на минувшей неделе.

При этом не совсем ясно, как крысы заразились SARS-CoV-2 и представляют ли они особую опасность для здоровья человека. Но теоретически тот факт, что они могут подхватить вирус от людей, означает, что они же могут передать его обратно.

Вирусом SARS-CoV-2 от людей заразились многие животные: олени, выдры, хорьки, хомяки, гориллы, кошки, собаки, львы, тигры. Миллионы выращенных на фермах норок были убиты в начале пандемии, чтобы предотвратить заражение ими людей.

Городская дикая природа - резервуар, из которого мы можем ожидать дальнейшего заражения людей, - сказал исследователь Школы общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета У. Ян Липкин. Это будет происходить в обоих направлениях.

После того, как крысы в Гонконге и Бельгии были заподозрены в переносе вируса SARS-CoV-2, федеральные исследователи объединились с несколькими учеными для изучения норвежских крыс, которые составляют большую часть популяции диких крыс в Нью-Йорке.

В период с 13 сентября по 16 ноября 2021 года, когда дельта-вариант циркулировал среди жителей Нью-Йорка, исследователи собрали 79 крыс с трех участков в Бруклине.

Согласно исследованию, у пятнадцати крыс (около 19%) были обнаружены признаки заражения SARS-CoV-2. Двое из них были инфицированы на момент исследования, хотя у них не было никаких явных симптомов.

Затем исследователи взяли крыс Sprague Dawley и заразили их в лаборатории различными вариантами SARS-CoV-2, показав, что они могут быть инфицированы вариантами альфа, дельта и омикрон. Эти варианты также мутировали, возможно, для того, чтобы вирусу было легче размножаться.

Неясно, продолжает ли вирус циркулировать среди нью-йоркских крыс или сейчас передается между крысами, а не от человека к животному.

Наша выборка была ограниченной, - сказал помощник директора Национального исследовательского центра дикой природы, доктор Томас Делиберто. Необходимы дальнейшие исследования для решения этих важнейших вопросов.

Правительство США проводит исследовательские проекты, чтобы лучше понять, как вирус SARS-CoV-2 ведет себя у животных, как он передается от животных к людям. А также - что можно сделать, чтобы прервать цепочку передачи.