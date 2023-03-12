Умер звезда «Тайн следствия» Владимир Акимов

О смерти 59-летнего актера, сыгравшего криминалиста, стало известно недавно, хотя умер он еще 1 марта.

Актер Владимир Акимов, которого зрители хорошо знают по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», скончался в возрасте 59 лет, сообщает КП.

Артист до своего дня рождения не дожил всего полтора месяца.

О смерти звезды, сыгравшего криминалиста, стало известно недавно, хотя умер он 1 марта. Об этом говорится в записи портала Кинотеатр.ру. Причина смерти Владимира Акимова неизвестна.

Очень жаль, что он так рано ушел. Первые «Тайны следствия», где он снимался, были лучшими сериями, будем пересматривать их еще не раз. Светлая память, - написали в комментариях расстроенные поклонники.

За недолгую карьеру Владимир Акимов снялся не только в 8-ми сезонах «Тайн следствия», но также в 3-х сезонах «Улиц разбитых фонарей», картинах «Агент национальной безопасности», «Иван Грозный» и многих других многосерийных и полнометражных картинах.

О биографии актера известно мало. В 1991-м году он получил диплом театрального факультета Рижской музыкальной академии, служил в Даугавпилсском драмтеатре. В Петербург переехал в 1997 году, работал в театре Владимира Малыщицкого.