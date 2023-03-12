В Индии нашли причастных к смерти 19 детей в Узбекистане из за некачественных медицинских припоратов
Эти дети умерли после лечения сиропами от кашля "Амбронол" и "ДОК-1 Макс" Марион. Гибель детей от таких препаратов отмечена и в других странах.
Правительство Индии провело расследование производства сиропов от кашля, которые стали причиной смерти 19 детей в Узбекистане.
Фармацевтическим производителям рекомендовано прекратить использование пропиленгликоля, получаемого с химического завода в Дели, которым управляет Maya Chemtech India Private, поставлявшая ингредиенты для сиропа от кашля Marion Biotech.
Правительственные чиновники Узбекистана впервые связали эти смерти с сиропами от кашля "Амбронол" и "ДОК-1 Макс" Марион в декабре.
На прошлой неделе индийские власти арестовали трех сотрудников Marion после того, как тесты в правительственной лаборатории показали, что в 22 из 36 образцов содержалось недопустимое количество диэтиленгликоля или этиленгликоля.
Расследующий это дело инспектор по наркотикам Ашиш Кондал утверждал, что компания избавилась от материалов и записей, связанных с производственным процессом.
Диэтиленгликоль и этиленгликоль - промышленные варианты глицерина, содержащегося в пропиленгликоле, который является необходимым ингредиентом для приготовления сиропа от кашля.
Хотя альтернативные ингредиенты дешевле чистого глицерина, они нефротоксичны и могут вызвать органную недостаточность, особенно у детей.
Замена глицерина промышленными альтернативами в сиропе от кашля была связана с детской смертностью во всем мире, включая смерть 99 детей в Индонезии в прошлом году. Этот инцидент побудил индонезийское правительство запретить все лекарства на основе сиропа.
Прошлой осенью 66 детей умерли в Гамбии после приема лекарства от кашля, изготовленного Maiden Pharmaceuticals — индийской компанией, базирующейся в Харьяне.
В сиропе при тестировании ВОЗ нашли повышенный уровень диэтиленгликоля и этиленгликоля.
Опубликовано: Светлана Гарусева