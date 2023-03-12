Шульц: Польша и Венгрия выступают против вступления Украины в ЕС

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что Польша и Венгрия выступают против вступления Украины в Европейский союз.

Шульц также выразил свои сомнения относительно того, что Украина сможет стать полноправным членом ЕС в ускоренном режиме, ведь невозможно снизить стандарты по вступлению в объединение государств.

«По политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — сказал экс-глава ЕП.

Шульц добавил, что в случае отмены правила единогласия, когда решение принимается в том и только том случае, если за него проголосуют все участвующие в голосовании, он бы однозначно выступил за расширение ЕС, но из-за позиции Польши и Венгрии это не удастся осуществить.