Кулеба признался, что не ожидает поставки истребителей на Украину в ближайшее время

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild am Sonntag признался, что не ожидает поставки истребителей для украинских войск в ближайшее время.

Кулеба объяснил данное признание тем, что поставка западных военных самолётов на Украину является крайне сложной задачей с точки зрения транспортной логистики.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства обратился к коллективному Западу с призывом уже сейчас начать обучение пилотов воздушных сил Украины на западных самолётах, которые когда-нибудь поставят ВСУ.