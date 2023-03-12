Кулеба признался, что не ожидает поставки истребителей на Украину в ближайшее время
2023-03-12 11:20
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Bild am Sonntag признался, что не ожидает поставки истребителей для украинских войск в ближайшее время.
Кулеба объяснил данное признание тем, что поставка западных военных самолётов на Украину является крайне сложной задачей с точки зрения транспортной логистики.
Также глава украинского внешнеполитического ведомства обратился к коллективному Западу с призывом уже сейчас начать обучение пилотов воздушных сил Украины на западных самолётах, которые когда-нибудь поставят ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко