Американский блогер выкупил самолет Элвиса Пресли, который сорок лет простоял в пустыне Нью-Мексико

Покупка обошлась владельцу в 234 тысячи долларов. Он намерен переоборудовать самолет в фургон для сбора средств для благотворительных организаций.

Американец Джеймс Уэбб из “Jimmy's World” заявил в шоу на YouTube о покупке Lockheed JetStar 1962 года выпуска, который когда-то принадлежал Элвису Пресли. Этот самолет простоял в пустыне Нью-Мексико около 40 лет.

Уэбб намерен переоборудовать самолет в фургон для поездок по стране и сбора средств для благотворительных организаций. Борт короля рок-н-ролла Джеймс приобрел за 234 000 долларов.

Простояв около 40 лет в пустыне Нью-Мексико, частный самолет, некогда принадлежавший Элвису Пресли, добрался до Тампа-Бэй, штат Флорида.

Сам по себе Airplane - это круто, даже без очевидной связи. Но, если добавить сюда связь с Элвисом, то, на мой взгляд, вообще беспрецедентно, - заявил Уэбб.

Самолет преодолел около 2 тысяч километров, чтобы перебраться из Нью-Мексико во Флориду. По данным журнала People, потрепанный реактивный самолет был припаркован в Международном авиацентре Розуэлла в Нью-Мексико, был продан на аукционе 8 января - в день 88-летия Пресли.

Пресли купил самолет вместимостью до девяти человек 22 декабря 1976 года за 840 000 долларов. Согласно сайту аукциона, это был один из нескольких самолетов в его личном парке. Два из них сейчас демонстрируются доме звезды в в Грейсленде.

В интерьере самолета - вращающиеся сиденья, обтянутые мягким красным бархатом. На одной из стен - телевизор, а в задней части самолета — микроволновая печь, которая все еще включается и “звенит”.

Уэбб известен тем, что покупает самолеты и дает им новую жизнь, документируя этот процесс на своем канале YouTube.

Он сказал, что самолет будет преобразован в фургон для поездок по стране и сбора средств для благотворительных организаций.

Мы собираемся создать такой уникальный опыт в стиле Элвиса, которым мог бы насладиться весь мир. Это даже больше, чем если бы он летел или стоял на стоянке в Грейсленде, - сказал Уэбб.

Джеймс рассчитывает подготовить фургон к гастролям в течение года. Он планирует публиковать обновления на своем канале YouTube.