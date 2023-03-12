Пластический хирург: регулярные пробежки вызывают быстрое старение лица

Физические упражнения, конечно, полезны, но, по мнению экспертов, если заниматься бегом слишком много, это может ускорить старение лица.

Доктор Джеральд Имбер, пластический хирург из Нью-Йорка, недавно опубликовал свои результаты на TikTok.

Вы когда-нибудь видели бегуна на длинные дистанции, бегуна с большим стажем, у которого не было бы изможденного, старого лица?

Далее Джеральд говорит на видео в ТикТок о реакции людей на его советы, касающиеся бега:

Половина моих пациентов любят меня за это, и половина моих пациентов ненавидят меня за это.

Бег - это довольно простое кардио-упражнение, на которое многие из нас полагаются, и все надеются, что упражнения помогут нам дольше выглядеть и чувствовать себя здоровее. Однако это не совсем так.

Многие называют это явление ускоренного старения лица "лицом бегуна".

Доктор Имбер:

Если вы посмотрите любой замедленный фильм или романтическую комедию о двух людях, бегущих навстречу друг другу, вы увидите, как их щеки поднимаются и опускаются, вверх и вниз.

И даже самые лучшие кроссовки не изменят этот факт. При беге щеки всегда сотрясаются и колеблются вверх-вниз.

Каждый раз, когда ваша пятка ударяется о землю, коллаген и эластичная ткань лица натягиваются. По сути, это реальная потеря эластичности. Это неоспоримый факт, потому что вы можете видеть, как участки лица движутся. Это также не поддается количественному измерению, потому что никто не хочет каждые две недели делать биопсию своих щек .

Есть и другие факторы, которые могут повлиять на появление "лица бегуна"

Нина Приск из Update Aesthetics, ведущий эксперт по эстетике, рассказала журналу woman & home о том, что еще может привести к старению лица во время бега.

По словам Нины, еще одна вещь, которая также может усугубить проблему "лица бегуна", особенно если вы бегаете на улице, - это повреждение от солнца.

Бег на улице может привести к повреждению лица от солнца. Известно, что вредные ультрафиолетовые лучи солнца могут представлять такие риски, как рак кожи. Они также могут повредить естественную выработку коллагена в коже. Коллаген и эластин - это структурные белки, которые придают коже эластичность, поэтому, если на это повлиять, кожа может обвиснуть и преждевременно сморщиться.

Нина также сказала, что последствия могут быть хуже, если вам уже не хватает объема лица, и это может стать более выраженным при более экстремальных упражнениях.

Истощение жира в области щек может привести к тому, что лицо человека будет выглядеть втянутым или изможденным, что может привести к невероятному старению.

Тем не менее, вы можете попробовать более легкие упражнения, такие как йога, езда на велосипеде или даже что-то вроде эллиптического тренажера, если хотите сделать кардио.

Кроме того, Нина говорит нам, что использование солнцезащитного крема, увлажнение и правильное питание также могут помочь предотвратить "лицо бегуна".