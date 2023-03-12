Nikkei: ученые из Японии и Швейцарии работают над съедобными роботами-беспилотниками

Издание Nikkei сообщает, что Университета электрокоммуникаций и швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны работают над созданием съедобных беспилотников.

Ученым уже удалось сделать прототип дрона с крыльями из желатина и рисовых крекеров с размахом в 70 см. Такой беспилотник способен нести 80 г воды.

В дальнейшем планируется создать аппараты, которые будут на 75% и более состоять из съедобных элементов. Ученые хотят, чтобы в итоге дроны стали полностью съедобными.

Предполагается, что такие аппараты смогут помочь в доставке провизии в труднодоступные районы, а также путешественникам, которые оказались в сложных условиях без еды и воды.

Еще одно направление работы ученых – создание роботов со съедобными частями. Но здесь есть проблема, ведь частицы металла из оборудования могут попадать в пищу и создавать риски для здоровья.

По этой причине ученые хотят использовать желатиновые манипуляторы с управлением от пневматического привода.

Во время исследований выяснилось, что при добавлении соли желатин становится проводящим веществом, поэтому большие пневмоприводы можно будет заменить на компактные электрические.