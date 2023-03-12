WeChat: сковородки с тефлоновым покрытием могут вызывать рак

WeChat сообщает, что в Пекинском университете сельского хозяйства в результате исследования выявили опасность тефлонового покрытия сковородок.

Химики провели эксперимент, чтобы выяснить, как влияет повышенная температура на покрытие посуды из тефлона.

Для этого они подвергли сковородки с таким покрытием воздействию температур в 260-350 градусов Цельсия.

Последующее взвешивание показало, что масса посуды уменьшилась, а значит, тефлоновое покрытие начало разлагаться.

Однако происходило это только при воздействии температуры в 350 градусов. Масса тефлона в таком случае уменьшалась на 0,05 г.

Ученые напоминают, что компоненты тефлона, полученные в результате разложения, могут вызывать энфизему легких и раковые заболевания.

Правда, в бытовых условиях сковородки практически никогда не разогреваются до указанной температуры, поэтому попадание опасных компонентов в пищу маловероятно.