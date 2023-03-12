Bild: Кулеба обиделся на протестующих в Берлине против поставок оружия Киеву

Дмитрий Кулеба подверг критике немцев, которые вышли на акцию протеста в Берлине и требуют прекращение оказания военной помощи Украине.

12 марта журналисты немецкой газеты Bild опубликовали интервью с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который раскритиковал протестную акцию у Бранденбургских ворот Берлина, где жители столицы Германии попросили правительство прекратить поставки военной помощи Украине.

По мнению Кулебы, подобные мероприятия являются актом лицемерия, поскольку любой украинец желает мира куда больше чем немцы ввиду того, что на территории ФРГ не ведутся боевые действия.

Известно, что акцию протеста против военной поддержки Киева организовала Сара Вагенкнехт, являющаяся членом немецкой парламентской фракции "Левые".

Ранее Вагенкнехт неоднократно призывала администрации Бундесвера и правительства Германии к прекращению спонсирования украинской армии, отмечая, что подобные действия могут привести к конфликту между НАТО и Россией.

Примечательно, что ранее члены немецкой фракции "Левые" просили исключить Сару Вагенкнехт, ссылаясь на то, что её действия и высказывания идут вразрез с национальными интересами Германии.