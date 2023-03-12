На новом заводе в Казахстане начнется сборка китайских автомобилей Geely и Exeed
2023-03-12 13:10
В Казахстане на новом заводе планируется собирать автомобили китайских брендов Geely и Exeed, которые конкурируют между собой.
По словам заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, со временем с конвейера предприятия будет сходить по 80 000 автомобилей в год.
На проектную мощность завод должен выйти в 2027 году. Большая часть машин будет экспортироваться за границу.
В Казахстане намерены создать полноценный автомобилестроительный кластер. В 2020 году в стране заработал завод Hyundai Trans Kazakhstan.
Запланировано также создание предприятия, которое будет выпускать комплектующие и компоненты для автомобилей.
Опубликовано: Светлана Репина