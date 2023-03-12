На новом заводе в Казахстане начнется сборка китайских автомобилей Geely и Exeed

В Казахстане на новом заводе планируется собирать автомобили китайских брендов Geely и Exeed, которые конкурируют между собой.

По словам заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, со временем с конвейера предприятия будет сходить по 80 000 автомобилей в год.

На проектную мощность завод должен выйти в 2027 году. Большая часть машин будет экспортироваться за границу.

В Казахстане намерены создать полноценный автомобилестроительный кластер. В 2020 году в стране заработал завод Hyundai Trans Kazakhstan.

Запланировано также создание предприятия, которое будет выпускать комплектующие и компоненты для автомобилей.