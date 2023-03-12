Reuters: правительство Индии отказывается признавать однополые браки

Агентство Reuters сообщает, что правительство Индии не готово к признанию однополых браков и обратилось по этому поду в Верховный суд.

Власти страны просят отклонить жалобы однополых пар на существующие законы, которые не предусматривают признания таких браков.

Индийское Министерство юстиции согласно, что в обществе допустимы различные формы отношений.

Однако Минюст готов официально признавать браком только союз между мужчиной и женщиной, несмотря на жалобы ЛГБТ-пар.

За последние несколько месяцев в Индии зафиксировано не менее четырех таких жалоб, но это и отреагировали власти страны.