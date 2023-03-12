В Великобритании разрабатывают план для минимизации ущерба от банкротства Silicon Valley Bank (SVB)
2023-03-12 13:29
Пресс-служба правительства Великобритании сообщает, что Минфин страны уже работает над минимизацией последствий банкротства Silicon Valley Bank.
Сообщается, что в финансовом ведомстве составляют план, который должен помочь уменьшить ущерб в этой ситуации.
При этом в правительстве считают данный вопрос приоритетным и пытаются сделать все возможное, чтобы уменьшить ущерб для перспективных компаний.
Ранее сообщалось, что главу британского Минфина Джереми Ханта попросили вмешаться в ситуацию с банкротством Silicon Valley Bank.
По информации Bloomberg, главный исполнительный директор банка Грег Беккер продал акции SVB на 3,6 млн долларов всего за несколько недель до банкротства.
Опубликовано: Светлана Репина