В Великобритании разрабатывают план для минимизации ущерба от банкротства Silicon Valley Bank (SVB)

Пресс-служба правительства Великобритании сообщает, что Минфин страны уже работает над минимизацией последствий банкротства Silicon Valley Bank.

Сообщается, что в финансовом ведомстве составляют план, который должен помочь уменьшить ущерб в этой ситуации.

При этом в правительстве считают данный вопрос приоритетным и пытаются сделать все возможное, чтобы уменьшить ущерб для перспективных компаний.

Ранее сообщалось, что главу британского Минфина Джереми Ханта попросили вмешаться в ситуацию с банкротством Silicon Valley Bank.

По информации Bloomberg, главный исполнительный директор банка Грег Беккер продал акции SVB на 3,6 млн долларов всего за несколько недель до банкротства.