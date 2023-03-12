Обозреватель Рикардо Креспо рассказал о слабостях Украины, наличие которых выгодно России в ходе спецоперации.

Днём воскресенья, 12 марта, газета Times of San Diego опубликовала свежую колонку за автором экономиста Рикардо Креспо, который утверждает, что Украина как государство наделена тремя ключевыми слабостями, наличие которых крайне выгодно для российской военной кампании.

По мнению Креспо, первой из подобных слабостей является тот факт, что начатая Россией спецоперация преследует своей целью истощить украинскую армию, в то время как российские войска имеют существенно большие запасы боеприпасов и оружия из-за производственных мощностей военно-промышленного комплекса РФ.

Рикардо Креспо считает, что второй слабостью Киева является его существенная зависимость от поставок западных вооружений, в то время как Россия полностью самодостаточна в этом плане. Креспо уверен, что неспособность Украины самостоятельно наладить массовое производство оружия может стать решающим фактором для исхода конфликта в регионе.

В качестве третьей слабости Креспо напомнил, что украинское правительство во главе с Владимиром Зеленским не имеет чёткой позиции по российской спецоперации и не намерено вести переговоры с Владимиром Путиным, поскольку администрация Кеива намеревается вернуть ранее утраченные территории военным путём.

В статье Рикардо Креспо выразил уверенность в невозможности достижения подобных целей Зеленским, отметив, что всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Москвой.