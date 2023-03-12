Tasnim: Иран экспортировал рекордное количество нефти за четыре года

Агентство Tasnim сообщает, что в 2022 году Иран добился рекордных показателей по экспорту нефти за четыре года.

По словам министра нефти этой страны Джавада Оуджи, Иран потавил за границу на 83 млн баррелей нефти больше, чем в прошлом году.

Чиновник уточнил, что в течение двух лет Ирану удалось существенно увеличить экспортные объемы энергоносителя.

Так, общий объем экспорта нефти за два года увеличился на 190 млн баррелей, а поставки природного газа выросли на 15% за год.

Ранее сообщалось, за март-сентябрь 2022 года Иран получил доход в 26 млрд долларов от продажи нефти за рубеж.