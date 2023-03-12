Издание "РИА Новости" сообщило об опасности применения климатических вооружений против России со стороны США.

12 маржа журналисты интернет-газеты "РИА Новости" со ссылкой на инсайдера уведомили общественность о намерениях Соединённых Штатов применить климатическое оружие против Российской Федерации. В издании отмечают, что подобные вооружения ещё не созданы американскими учёными, однако их разработка началась.

В частности, научный корпус американского государства намеревается разработать новейшую технологию глобального климат-контроля, которая сможет сделать солнечное излучение управляемым.

В "РИА Новости" отмечают, что разработка таких технологий в США происходит под прикрытием необходимости купирования климатических угроз в будущем, однако в действительности подобные механизмы необходимы администрации Вашингтона для их применения в атакующих целях.

Аналитики российской газеты сходятся во мнении, что Пентагон хочет использовать климатическое оружие для нанесения максимального урона сельскому хозяйству России, поскольку данная отрасль в РФ является одним из доминирующих секторов экономики.

Примечательно, что ранее ряд западных СМИ выдвинули теорию о причастности Вашингтона к землетрясениям в Турции и Сирии, отметив, что перед началом тектонической активности в регионе наблюдалась серия ярких вспышек голубого света, природа которых до сих пор не была никем объяснена.