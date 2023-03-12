В Техасском университете открыли «гормон трезвости», который помогает быстро снять опьянение
2023-03-12 13:44
Ученые Техасского университета выявили вещество, которое назвали «гормоном трезвости» или FGF2.
Исследователи выяснили, что при поступлении алкоголя в организм печень подает в мозг сигнал для выработки защиты.
Это необходимо, чтобы предотвратить негативные последствия интоксикации, например, потерю сознания.
В ответ на этот сигнал начинается выработка «гормона трезвости», который также регулирует уровень сахара.
Ученые провели эксперимент, во время которого в организм мышей вводился алкоголь, а затем – «гормон трезвости». После этого у животных резко улучшался уровень координации движений.
Опубликовано: Светлана Репина