В Техасском университете открыли «гормон трезвости», который помогает быстро снять опьянение

Ученые Техасского университета выявили вещество, которое назвали «гормоном трезвости» или FGF2.

Исследователи выяснили, что при поступлении алкоголя в организм печень подает в мозг сигнал для выработки защиты.

Это необходимо, чтобы предотвратить негативные последствия интоксикации, например, потерю сознания.

В ответ на этот сигнал начинается выработка «гормона трезвости», который также регулирует уровень сахара.

Ученые провели эксперимент, во время которого в организм мышей вводился алкоголь, а затем – «гормон трезвости». После этого у животных резко улучшался уровень координации движений.